ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку

Фото: ТАСС/Ashraf Amra

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую воздушную атаку на юге страны, сообщает ТАСС.

По данным военного источника, все ракеты сбиты, противник не выполнил ни одну из стоявших перед ним задач.

13 января сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, под удар ВВС попали иранские оружейные склады, находящиеся в международном аэропорту Дамаска.

Премьер напомнил, что в ночь на 13 января израильтяне атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС и обнаружили шестой тоннель "Хезболлы" на границе с Ливаном.

В конце декабря минувшего года армия Израиля нанесла очередной ракетный удар по южным и западным окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана. Это произошло в момент посадки пассажирских лайнеров.