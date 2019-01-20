ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую воздушную атаку на юге страны, сообщает ТАСС.
По данным военного источника, все ракеты сбиты, противник не выполнил ни одну из стоявших перед ним задач.
13 января сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, под удар ВВС попали иранские оружейные склады, находящиеся в международном аэропорту Дамаска.
Премьер напомнил, что в ночь на 13 января израильтяне атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС и обнаружили шестой тоннель "Хезболлы" на границе с Ливаном.
В конце декабря минувшего года армия Израиля нанесла очередной ракетный удар по южным и западным окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана. Это произошло в момент посадки пассажирских лайнеров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.