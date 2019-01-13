Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по аэропорту Дамаска

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Израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства, передает ТАСС.

По словам политика, только за последние 36 часов под удар ВВС попали иранские оружейные склады, находящиеся в международном аэропорту Дамаска. "Мы еще раз доказали, что не прекратим выдворение Ирана из Сирии", – подчеркнул Нетаньяху.

Премьер напомнил, что в ночь на 13 января израильтяне атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС и обнаружили шестой тоннель "Хезболлы" на границе с Ливаном.

В конце декабря минувшего года армия Израиля нанесла ракетный удар по южным и западным окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана. Это произошло в момент посадки пассажирских лайнеров.