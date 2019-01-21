Жертвами удара Израиля стали четверо сирийских военных

Фото: ТАСС/Ammar Safarjalani

Ночной удар Израиля по территории Сирии унес жизни четверых местных военнослужащих. Еще шесть человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны РФ.

В результате удара также была частично повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска. В Центре добавили, что всего в ночь на 21 января израильские ВВС нанесли три авиационных удара по САР с западного, юго-западного и южного направлений.

При этом сирийские силы ПВО сумели отразить удары, уничтожив свыше 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Как утверждают в Израиле, атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формированиями с территории Сирии.

Ранее комплексы ПВО Сирии сбили семь ракет, отражая атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали, расположенный на юго-востоке Дамаска. Обошлось без жертв и разрушений.