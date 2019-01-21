Жертвами удара Израиля стали четверо сирийских военных

Ночной удар Израиля по территории Сирии унес жизни четверых местных военнослужащих. Еще шесть человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны РФ.
В результате удара также была частично повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска. В Центре добавили, что всего в ночь на 21 января израильские ВВС нанесли три авиационных удара по САР с западного, юго-западного и южного направлений.
При этом сирийские силы ПВО сумели отразить удары, уничтожив свыше 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Как утверждают в Израиле, атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формированиями с территории Сирии.
Ранее комплексы ПВО Сирии сбили семь ракет, отражая атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали, расположенный на юго-востоке Дамаска. Обошлось без жертв и разрушений.
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