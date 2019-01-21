Израиль нанес по Сирии очередной удар

Фото: ТАСС/Li Rui/

Израильская армия сообщила, что в ходе ночной атаки в Сирии нанесла удары по иранским складам с оружием, объекту сил разведки и тренировочному лагерю, передает ТАСС.

Уточняется, что атаке подверглись военные цели иранских сил специального назначения "Аль-Кудс".

Военные Израиля акцентировали, что нанесенные удары по иранским объектам в Сирии стали ответом на запущенную в воскресенье ракету "земля-земля" по территории Израиля.

Согласно документу, распространенному армейской пресс-службой, иранские силы "Аль-Кудс" с территории Сирии ударили по северным Голанским высотам в Израиле. Ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что комплексы ПВО Сирии сбили 7 ракет, отражая атаку израильских истребителей на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска.

Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет. Израильские ракеты были уничтожены комплексами российского производства "Панцирь" и "Бук".