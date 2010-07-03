Эрдоган назвал договор о поставках С-400 из России самым важным

Президент Турции Тайип Эрдоган считает договор с Москвой о поставках Стамбулу российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 самым важным в истории.
"Соглашение по ЗРК С-400 является самым важным в нашей истории. Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией", – заявил он в эфире телеканала Haberturk.
По словам турецкого лидера, с помощью С-400 в стране не готовятся к военным действиям, а стараются обеспечить национальную безопасность. Полностью завершить поставки собираются в апреле 2020 года.
США хотят объявить против Турции санкции в связи с поставками. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, это свидетельство "нездоровой конкуренции", передает РИА Новости. Он полагает, что это вновь подчеркивает попытку США принудить другие государства играть по их правилам.
Эрдоган считает, что НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов, потому что член альянса и сама НАТО станет сильнее.
Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита.
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