Западные СМИ назвали поставку С-400 Турции победой Путина

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Поставка первых компонентов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 уже является "огромной победой" для Владимира Путина. Так заявляют западные политологи, передает RT.

Как отмечает немецкий профессор политологии Томас Егер, поставка первых компонентов С-400, хотя и является успешным шагом со стороны России, при этом может ухудшить отношения Турции и США.

Он заявил, что Штаты будут юридически вынуждены ввести санкции против Турции за то, что она приобрела военную технику у России. Егер отметил, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, попытается отложить санкции, но не сможет полностью от них отказаться.

Ранее СМИ писали, что США собираются в ближайшее время объявить о санкциях в отношении Турции из-за поставок С-400. Власти США намерены дождаться годовщины попытки государственного переворота в Турции 2016 года. Это будет сделано, чтобы избежать спекуляций на тему, что США несут ответственность за него.

РФ начала поставку С-400 в Турцию 12 июля.

