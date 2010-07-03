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06:46

В США сообщили об "уязвимости" С-400

технологии за рубежом

06:46

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Фото: EPA/TASS/Maxim Shipenkov

Американская аналитическая компания Stratfor указала на низкую эффективность российских зенитных ракетных систем С-400 против низколетящих ракет.

Как говорится сайте компании, комплексы также могут быть уязвимы, если применяются вне интегрированных систем противоракетной обороны.

При этом аналитики отметили, что у С-400 есть несомненные преимущества, в числе которых возможность наносить удар по целям разных классов, а также большой радиус действия.

В качестве примеров стран, которые могут успешно пользоваться преимуществами С-400, аналитики называли Россию, Китай и Турцию.

12 июля Россия начала поставку С-400 в Турцию. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор с Москвой о поставках С-400 самым важным в истории.

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