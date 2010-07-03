Эксперт прокомментировал конфликт Турции с Евросоюзом

Тюрколог, кандидат филологических наук и доцент Алексей Образцов объяснил, почему Турция, которая считает, что имеет законное право на проведение изыскательских и промышленных работ в акватории Турецкой Республики Северного Кипра, готова противостоять Евросоюзу в данном вопросе.
"Турцию в ЕС в ближайшей обозримой перспективе никто не примет. Поэтому чувствовать зависимость от мнения и решения Евросоюза Турция не готова и не хочет", – цитирует ИА "НСН" Образцова.
Эксперт отметил, что отношения Турции с ЕС "и так хуже некуда".
"Нынешнее руководство Турции исходит из того, что национальные интересы важнее любых международных договоренностей. Это еще один тупик в международных отношениях, не более того", – резюмировал специалист.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. В частности, будут приостановлены переговоры по соглашению о воздушном транспорте. Также Европейский инвестиционный банк призвали сократить финансовую помощь Анкаре.
МИД Турции заявил, что страна продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС приостановить диалог на высоком уровне.
Турция – единственная страна мира, которая признала созданную в 1983 году "Турецкую республику северного Кипра". Власти двух государств неоднократно заявляли о "неразрывных связях", а сама Турция проявляет интерес к ресурсам острова. Европейские страны настаивают на автономии Республики Кипр, призывают к объединению населения острова, а также выступают против притязаний Турции на спорную территорию.
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