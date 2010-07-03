США лишат торговых льгот Индию и Турцию

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Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП).

Когда решение вступит в силу, товары из этих стран будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях при ввозе в США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Как отметил Дональд Трамп, шаг в отношении Индии предпринимается из-за того, что страна не смогла гарантировать США обеспечение приемлемого достуа к рынкам.

Решение по Турции президент США объяснил повышением "уровня экономического развития" этой страны. При этом он добавил, что Вашингтон "привержен справедливой и взаимовыгодной торговле" с Анкарой.

ГСП дает торговым партнерам США, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров.

Ранее стало известно, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли. По условиям сделки Пекин должен снизить ряд пошлин, а Вашингтон отменить большинство санкций.