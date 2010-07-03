Появились детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

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США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что по условиям сделки Пекин должен снизить ряд пошлин на американскую продукцию, а Вашингтон отменить большинство санкций.

Отмечается, что переговоры продвинулись до такой степени, что соглашение может быть достигнуто на встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина примерно 27 марта.

Пекин предлагает снизить пошлины на продукцию США, в частности, в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности. Вашингтон "рассматривает снятие большинства, если не всех, санкций, наложенных на товары из Китая в 2018 году".

Торговая война между США и Китаем разгорелась в июле 2018 года. Тогда в таможенные тарифы между странами увеличились до 25 процентов.