Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином по торговой сделке

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Дональд Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США отметил, что сейчас с американскими представителями встречаются торговые переговорщики Китая, и эти встречи проходят "с добрыми намерениями"."Китай не хочет повышения тарифов и чувствует, что им будет лучше, если они заключат сделку. Они правы", – написал Трамп в Twitter.

По его словам, встреча с Си Цзиньпином нужна, чтобы "обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам". Трамп отметил, что стороны усердно работают, чтобы успеть к 1 марта – дате, когда тарифы в отношении Китая вырастут до 25%.

В 2018 году Китай и США обменялись мерами по повышению таможенных пошлин на некоторые товары объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры стран договорились о "перемирии" в торговой войне.