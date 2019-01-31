Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином по торговой сделке

Дональд Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент США отметил, что сейчас с американскими представителями встречаются торговые переговорщики Китая, и эти встречи проходят "с добрыми намерениями"."Китай не хочет повышения тарифов и чувствует, что им будет лучше, если они заключат сделку. Они правы", – написал Трамп в Twitter.
По его словам, встреча с Си Цзиньпином нужна, чтобы "обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам". Трамп отметил, что стороны усердно работают, чтобы успеть к 1 марта – дате, когда тарифы в отношении Китая вырастут до 25%.
В 2018 году Китай и США обменялись мерами по повышению таможенных пошлин на некоторые товары объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.