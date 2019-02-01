В США назвали условие введения новых пошлин против КНР

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США введут новые пошлины на товары из Китая, если до 1 марта Вашингтон и Пекин не подпишут соглашение по торговле. На саммите G20 в Буэнос-Айресе 1 декабря президент США Дональд Трамп пообещал отложить на 90 дней введение новых пошлин, чтобы за это время провести переговоры с Китаем и постараться найти компромисс.

"Хотя на переговорах (двухдневные переговоры США и Китая – прим. ред.) был достигнут прогресс, осталось сделать еще немало работы", – говорится в заявлении Белого дома, которое приводит ТАСС.

Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

В 2018 году Китай и США обменялись мерами по повышению таможенных пошлин на некоторые товары объемом импорта на сотни миллиардов долларов. Трамп также предложил Apple перенести основное производство из Китая в США.