Трамп продлил антироссийские санкции

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Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Санкции продолжат свое действие после 6 марта в течение одного года. Речь идет о санкциях, введенных указом президента Барака Обамы 6 марта 2014 года.

Отмечается, что действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, суверенитету, и способствуют незаконному присвоению ее активов.

Также в письме президента говорится, что действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Ранее Конгресс США опубликовал законопроект, подразумевающий введение дополнительных санкций в отношении России. Законопроект подразумевает запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ со сроком погашения более 14 дней.