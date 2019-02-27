Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:57

США опубликовали законопроект о новых санкциях против России

политика

12:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24

Конгресс США опубликовал законопроект, подразумевающий введение дополнительных санкций в отношении России. Документ (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) размещен на официальном сайте законодательного органа.

Законопроект подразумевает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ исключает инвестиции в российские СПГ-проекты, которые реализуются за рубежом, и в разработку сырой нефти в России. Речь идет о вложениях свыше миллиона долларов или пяти миллионов суммарно на протяжении года.

Кроме того, под санкции могут попасть российские институты, которые "вмешивались" в выборы или демократические процедуры в других странах.

Также в санкционный список включат политиков, олигархов и других лиц, которые якобы "содействуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", уточняет РИА Новости.

Помимо этого, ограничительные меры коснутся 24 офицеров ФСБ, которые "причастны к инциденту в Керченском проливе".

Авторами законопроекта стали представители Республиканской и Демократической партий США, в том числе Линдси Грэм, Кори Гарднер, Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены обвинили Россию в гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности и похищении украинских моряков. Они предложили ввести ограничения против российских банков, судостроительных компаний и энергетических проектов.

В свою очередь, российские власти указали, что действия Вашингтона "граничат с рэкетом". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американские конгрессмены руководствуются "абсолютно конкретным, прагматичным торговым подходом", который не имеет ничего общего с международными торговыми правилами.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика