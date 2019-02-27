США опубликовали законопроект о новых санкциях против России

Конгресс США опубликовал законопроект, подразумевающий введение дополнительных санкций в отношении России. Документ (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) размещен на официальном сайте законодательного органа.
Законопроект подразумевает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ исключает инвестиции в российские СПГ-проекты, которые реализуются за рубежом, и в разработку сырой нефти в России. Речь идет о вложениях свыше миллиона долларов или пяти миллионов суммарно на протяжении года.
Кроме того, под санкции могут попасть российские институты, которые "вмешивались" в выборы или демократические процедуры в других странах.
Также в санкционный список включат политиков, олигархов и других лиц, которые якобы "содействуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", уточняет РИА Новости.
Помимо этого, ограничительные меры коснутся 24 офицеров ФСБ, которые "причастны к инциденту в Керченском проливе".
Авторами законопроекта стали представители Республиканской и Демократической партий США, в том числе Линдси Грэм, Кори Гарднер, Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены обвинили Россию в гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности и похищении украинских моряков. Они предложили ввести ограничения против российских банков, судостроительных компаний и энергетических проектов.
В свою очередь, российские власти указали, что действия Вашингтона "граничат с рэкетом". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американские конгрессмены руководствуются "абсолютно конкретным, прагматичным торговым подходом", который не имеет ничего общего с международными торговыми правилами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.