США опубликовали законопроект о новых санкциях против России

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Конгресс США опубликовал законопроект, подразумевающий введение дополнительных санкций в отношении России. Документ (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) размещен на официальном сайте законодательного органа.

Законопроект подразумевает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ исключает инвестиции в российские СПГ-проекты, которые реализуются за рубежом, и в разработку сырой нефти в России. Речь идет о вложениях свыше миллиона долларов или пяти миллионов суммарно на протяжении года.

Кроме того, под санкции могут попасть российские институты, которые "вмешивались" в выборы или демократические процедуры в других странах.

Также в санкционный список включат политиков, олигархов и других лиц, которые якобы "содействуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", уточняет РИА Новости.

Помимо этого, ограничительные меры коснутся 24 офицеров ФСБ, которые "причастны к инциденту в Керченском проливе".

Авторами законопроекта стали представители Республиканской и Демократической партий США, в том числе Линдси Грэм, Кори Гарднер, Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены обвинили Россию в гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности и похищении украинских моряков. Они предложили ввести ограничения против российских банков, судостроительных компаний и энергетических проектов.

В свою очередь, российские власти указали, что действия Вашингтона "граничат с рэкетом". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американские конгрессмены руководствуются "абсолютно конкретным, прагматичным торговым подходом", который не имеет ничего общего с международными торговыми правилами.

