Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России

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Группа сенаторов США от республиканской и демократической партий разработали законопроект о введении новых санкций против банковского и энергетического сектора России.

Как передает Reuters, новые ограничительные меры связаны с обвинениями Вашингтона в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, а также с "агрессией на Украине".

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США готовят новые санкции в отношении России в ответ на задержание украинских моряков в керченском проливе в ноябре 2018 года.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, за новыми антироссийскими санкциями Европейского союза (ЕС) стоит Вашингтон. Также глава МИД отметил, новые санкции показывают, что власти ЕС не могут заставить Петра Порошенко выполнять минские договоренности.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что США столько говорят о введении новых санкций, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания. "Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания", – сказал он. Дипломат добавил, что "мы уже четыре года через это проходим".