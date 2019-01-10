Минфин США подтвердил планы снять санкции с трех российских компаний

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Глава американского Минфина Стивен Мнучин подтвердил намерение снять санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго", передает ТАСС.

Он пояснил, что эти компании выполнили требования США и больше не находятся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски. По итогам встречи с членами Палаты представителей Конгресса Мнучин заявил, что En+, "Русал" и "Евросибэнерго" попали под санкции исключительно потому, что их контролировал опальный российский бизнесмен.

При этом министр предупредил, что эти компании могут вновь оказаться под санкциями, если их руководство не будет соблюдать требования Минфина США. В частности, напомнил Мнучин, они

"обязались предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций". По его словам, это должно гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над компаниями.

"Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и "Русал" исполняли свои обязательства", − цитирует американского министра Интерфакс.



В декабре 2018 года Минфин США объявил о намерениях исключить из санкционного списка российские компании "Русал", "Евросибэнерго" и EN+ через 30 дней.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями. Его активы по-прежнему будут заморожены.

6 апреля 2018 года власти США ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Санкции запрещают резидентам США вести бизнес с этими компаниями и предписывают избавиться от акций и долговых инструментов предприятий, указанных в списке.

В начале ноября совет директоров "Русала" принял решение перерегистрировать компанию из Джерси в РФ из-за санкций.