Небензя заявил об отсутствии беспокойства у РФ в связи с новыми санкциями

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Постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что США столько говорят о введении новых санкций, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания.

"Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания", – цитирует Небензю РИА Новости. Дипломат добавил, что "мы уже четыре года через это проходим".

Ранее стало известно, что Евросоюз и США готовят новые санкции в отношении России в ответ на задержание украинских моряков в керченском проливе в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе.

Суд арестовал всех находившихся на судах 24 моряков. Им предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору".