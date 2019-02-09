Санкции США не причиняют существенного вреда Москве – МИД РФ

Антироссийские санкции США не причиняют существенного вреда Москве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Говорить, что санкции совсем безболезненны, наверное, было бы неразумно. Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, – этого, конечно, не происходит", – сказал он, передает РИА Новости.
По словам Панкина, санкции преследуют сразу несколько целей: от принуждения до наказания, устрашения, а также просто для "создания атмосферы токсичности, неопределенности, опасности вокруг России".
В конце 2018 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций против Сирии, Ирана и РФ. Они внесли в списки шесть физических лиц и три организации, среди которых оказались российские компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт" и персонально первый заместитель гендиректора фирмы Андрей Догаев. Причиной американские власти назвали содействие в поставках нефти правительству Сирии.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вопрос снятия санкций с России, если Москва согласится сотрудничать с Вашингтоном по урегулированию обстановки в Сирии.
По данным МИД РФ, начиная с 2011 года, США 62 раза вводили санкции в отношении РФ.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти могут поддержать отдельные крупные российские компании, если те попадут под новые американские санкции. По словам Медведева, Россия приспособилась к разным ограничениям. Глава кабмина убежден, что санкции позволяют стране совершенствовать собственную экономику и создавать новые хозяйственные механизмы.
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