Сенат США одобрил санкции против России за помощь Сирии

Сенат США принял проект закона, предусматривающий санкции против Сирии, России и Ирана, передает РИА Новости.

Сообщается, что документ поддержали 77 из 100 сенаторов. Далее его должна одобрить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.

Авторы проекта предлагают закрепить в форме закона действующие санкции против Сирии, также ввести новые против России и Ирана из-за военной помощи правительству арабской республики.

Санкции предполагают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц. Ограничения предусмотрены за любое сотрудничество с правительством Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах. Об этом сообщил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

По словам дипломата, страны будут опираться на российский рубль и иранский риал, а в случае острой необходимости – на евро.