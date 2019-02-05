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05 февраля, 19:07

Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах

власть политика

05 февраля, 19:07

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Россия и Иран практически отказались от доллара в рамках взаимодействия, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

По словам дипломата, страны будут опираться на российский рубль и иранский риал, а в случае острой необходимости – на евро.

"Это сложная задача, но тем не менее я полагаю, что банковские структуры двух стран обладают потенциалом, необходимым для успешной реализации поставленных целей", – отметил Джагарян.

Он добавил, что для России переход на взаиморасчеты в национальных валютах с Ираном имеет жизненно важное значение.

В конце января Минфин США расширил санкции в отношении Ирана, добавив в список два иранских военных формирования, две компании и два самолета.

власть политика

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