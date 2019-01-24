США расширили санкции в отношении Ирана

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Минфин США расширил санкции в отношении Ирана, добавив в список два иранских военных формирования, две компании и два самолета, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Ограничительные меры затронут иранскую авиакомпанию Qeshm Fars Air, а также армянскую авиакомпанию Flight Travel за связи с находящимся под санкциями иранским авиаперевозчиком Mahan Air.

США ввели санкции в отношении Mahan Air в связи с обвинениями в переброске Ираном оружия и военных на самолетах этой авиакомпании за пределы страны для "помощи террористическим организациям".

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе и о восстановлении всех санкций против Ирана. В том числе речь шла о санкциях против других стран, ведущих бизнес с Ираном. В августе США снова ввели в действие часть антииранских санкций.

2 ноября прошлого года СМИ сообщали, что администрация президента США готова пойти на уступки в вопросах иранских санкций из-за давления европейских союзников.