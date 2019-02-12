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12 февраля, 22:38

США и ЕС подготовили новые санкции против России

политика

12 февраля, 22:38

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Фото: Zuma\TASS\Alexandros Michailidis

Евросоюз и США готовят новые санкции в отношении России в ответ на задержание украинских моряков в керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были озвучены Брюсселем в ближайшие несколько недель.

Однако, по информации издания Financial Times, обсуждение новых санкций состоится на встрече министров иностранных дел Евросоюза уже в следующий понедельник. Также предполагается, что ограничения введут до конца марта.

Российские пограничники 25 ноября задержали на подходе к Керченскому проливу три военных корабля Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Уголовные дела были возбуждены против 24 моряков. Их арестовали до 25 января 2019 года.

Заместитель главы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский ранее заявил, что строительство и эксплуатация Крымского моста подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины. Он напомнил о заявлениях украинских властей насчет необходимости уничтожить мост через Керченский пролив.

политика

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