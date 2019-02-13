Лавров прокомментировал планы ЕС ввести новые санкции

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За новыми антироссийскими санкциями Европейского союза (ЕС) стоит Вашингтон. Такое заявление сделал на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза. Печально, но мы открыты для диалога", – отметил министр, передают "Дни.ру"

Также глава МИД отметил, новые санкции показывают, что власти ЕС не могут заставить Петра Порошенко выполнять минские договоренности.

"Поскольку они уже своими клиентами руководить не могут, то надо что-то делать – и пошли на очередной пакет санкций", – сказал Лавров.

Первые санкции США, ЕС и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались. В прошлом году власти США и Евросоюза сообщали, что не исключают новых санкций в отношении России, в том числе из-за подозрений во вмешательстве РФ в американские президентские выборы и из-за отравления Скрипалей.

В апреле 2018 года американские власти объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Среди них оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Накануне британский телеканал Sky News сообщил, что Евросоюз, Великобритания и США готовят новые санкции в отношении России в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон будет сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Киев не получит контроль над Крымом.