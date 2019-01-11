США обещают продолжить жесткий курс санкций против России

США продолжат жесткую санкционную политику в отношении России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Нынешняя администрация более жесткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние, и мы будем продолжать это делать", – цитирует его газета The Hill.
Мнучин считает, что Минфин США сделал все возможное для создания "эффективных санкционных программ". Так он прокомментировал опасения конгрессменов по поводу снятия с России санкций. Представители вашингтонской администрации за последние месяцы неоднократно заявляли, что США продолжат вводить санкции против России.
10 января Мнучин подтвердил намерение снять санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго". По его словам, компании выполнили требования США, их больше не контролирует предприниматель Олег Дерипаска. Мнучин отметил, что они попали под санкции только потому, что их контролировал опальный российский бизнесмен.
В апреле 2018 года американские власти объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Среди них оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Это означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
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