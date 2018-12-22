Заявления о влиянии РФ на выборы в США выставляют американцев посмешищем – Захарова

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Те, кто говорит о вмешательстве России, Ирана и Китая в выборы в США в 2018 году, выставляют американцев всемирным посмешищем. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Fаcebook.

"Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", – полагает она.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс рассказал о предположениях американских спецслужб насчет вмешательства России, Китая и Ирана в американские выборы в 2018 году. По его мнению, это было сделано для продвижения стратегических интересов.

Разведка подготовила доклад о вмешательстве в выборы, его передадут в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если те подтвердят выводы, США введут санкции против России, Китая и Ирана.