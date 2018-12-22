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03:46

Разведка США обвинила РФ в стремлении повлиять на выборы 2018 года

политика за рубежом

03:46

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Фото: AP/Alex Brandon

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил Россию, Китай и Иран в стремлении повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США.

По его мнению, это было сделано для продвижения стратегических интересов. Выдержки из отчета Коутс попали в распоряжение газеты The Hill.

Однако эти попытки "не повлияли на работу избирательной системы и не препятствовали проведению голосования", сообщается в документе.

Отчет Коутс в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве юстиции и министерстве внутренней безопасности США (МВБ).

Он был подготовлен по поручению президента США Дональда Трампа, который ранее издал указ об оценке потенциального вмешательства в выборы.

Если оба министерства согласятся с содержащимися в документе выводами, это может привести к автоматическому введению санкций.

Ранее о попытках России повлиять на прошедшие в ноябре выборы в конгресс заявил бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Промежуточные выборы в США состоялись 6 ноября. По итогам голосования представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате.

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