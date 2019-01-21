В МИД пообещали ответить на санкции ЕС по "делу Скрипалей"

Москва может принять ответные меры после решения Евросоюза включить четырех россиян в санкционные списки по "делу Скрипалей". Об этом сказано в комментарии российского МИД.
Как подчеркнули в ведомстве, предъявленные россиянам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики. "Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", – подчеркнули в МИД.
В министерстве напомнили, что развязанная Лондоном информационная кампания преследует внутриполитические цели, Ее очередной всплеск неслучайно совпал с переговорами по Brexit, считают представители МИД. Они также заявили о "неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН". Такое решение в ведомстве назвали свидетельством "неуважения" ЕС к Конвенции о запрещении химического оружия.
"Тем самым в Брюсселе в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества", – сказано в комментарии МИД.
21 января Совет ЕС ввел санкции против четырех россиян из-за "дела Скрипалей". Это было сделано в рамках нового режима введения санкций за производство и применение химоружия, принятого 15 октября 2018 года. Как уточняется в заявлении Совета ЕС, список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и замглавы ведомства.
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