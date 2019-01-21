Глава и замглавы ГРУ попали в санкционный список ЕС

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Евросоюз ввел новые санкции, затронувшие руководителя и замглавы ГРУ в рамках режима по химоружию. Основанием для ограничительных мер стало дело Скрипалей, передает ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление Совета ЕС.

В тексте документа сказано, что список включает двух должностных лиц Главного разведывательного управления, а также руководителя и заместителя главы ведомства, которые отвечают за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года.

Имена людей, включенных в санкционный список, в заявлении не приводятся. Главное управление Генштаба возглавляет Игорь Костюков. О каком именно его заместителе идет речь, из сообщения непонятно.

Весной 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии. Британские специалисты, которые занимались расследованием дела, пришли к выводу, что граждане РФ пострадали от вещества под названием "Новичок", и в случившемся замешана Москва. В России отрицают все обвинения Лондона, требуя предоставить какие-либо весомые доказательства.

14 января Организация по запрещению химического оружия согласилась добавить нервно-паралитическое вещество "Новичок" в список запретных веществ. С инициативой в организацию обратились США, Великобритания и Нидерланды. У стран-членов ОЗХО, в числе которых находится Россия, есть 90 дней, чтобы опротестовать решение исполкома.

Между тем в представительстве РФ при ОЗХО заявили, что Москва отказывается ассоциировать себя с решением по внесению в список запрещенных веществ "Новичка".