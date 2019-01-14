Россия отказалась ассоциировать себя с решением ОЗХО по "Новичку"

Представительство РФ при ОЗХО сообщило, что Москва отказывается ассоциировать себя с решением по внесению в список запрещенных веществ "Новичка". Российская сторона высказала несколько замечаний в отношении инициативы.
"Эта формулировка иногда используется в Генассамблее ООН при одобрении ее резолюций. Настояли на том, чтобы позиция России была отражена в итоговом докладе", – цитирует ТАСС представителя ведомства.
В понедельник, 14 января, ОЗХО согласилась добавить нервно-паралитическое вещество "Новичок" в список запретных веществ. С инициативой в организацию обратились США, Великобритания и Нидерланды. Предполагается, что "Новичок" станет первым веществом, внесенным в список ОЗХО с 1997 года. У стран-членов ОЗХО, среди которых Россия, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение исполкома.
Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что Скрипали подверглись воздействию вещества А234. Тип яда стал поводом для обвинений в адрес Москвы. В Кремле, в свою очередь, причастность к инциденту категорически отрицают.
5 сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ, которые действовали под вымышленными именами.
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