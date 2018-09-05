Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых по "делу Скрипалей"

Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. На сайте правоохранителей разместили фото двух мужчин, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Под снимками подписаны имена Александр Петров и Руслан Боширов.

"Сегодня – наиболее значимый момент в одном из самых сложных расследований, проводимых подразделением контртеррористической полиции. Обвинения в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль выдвинуты против двух россиян", – отмечается в заявлении главы антитеррористической полиции Нила Басу на портале.

Ранее прокуратура Великобритании назвала имена подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей. На них выписали Европейский ордер, предусматривающий экстрадицию в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие.

4 марта в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала также его дочь Юлия. Великобритания винит в покушении на бывшего разведчика российское правительство. В РФ решительно отрицают причастность к происшествию.

Ранее российский МИД направил около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к материалам и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.