23 февраля, 08:21

Имущество хоккеиста Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн рублей

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Имущество игрока хоккейного клуба "Авангард" Ивана Телегина оказалось в розыске из-за долгов. Это следует из судебных и иных материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.

При этом в материалах не указано, о каком имуществе идет речь. Розыск проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП России.

Из материалов также следует, что у хоккеиста имеется долг в размере более 71,3 миллиона рублей, в том числе в пользу российской певицы Пелагеи, которая является его экс-супругой.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь. Однако в 2020-м певица официально заявила о разводе с хоккеистом.

По словам артистки, она не жалеет о трех годах семейной жизни. При этом она выразила надежду, что они смогут поддерживать дружеские отношения ради дочери. По информации СМИ, причиной развода якобы стала измена мужчины.

Спустя время между хоккеистом и певицей начались разбирательства. Они пытаются поделить имущество и определить алименты на общую дочь. В частности, Пелагее уже удалось отсудить у Телегина 254 тысячи рублей долга за содержание купленного в браке дома, сообщили СМИ.

Пелагея добилась временного снятия запрета на выезд дочери за границу

