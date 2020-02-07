Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

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Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".

По словам певицы, после разрыва с хоккеистом Иваном Телегиным на нее обрушился поток слухов, направленных на то, чтобы окончательно рассорить ее с экс-избранником.

"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", – поделилась Пелагея.

Ранее певица официально заявила о расставании с хоккеистом. По ее словам, она не жалеет о трех годах семейной жизни. При этом Пелагея выразила надежду на то, что они с бывшим мужем смогут поддерживать дружеские отношения ради дочери.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь. По информации ряда СМИ, причиной развода якобы стала измена мужчины.

