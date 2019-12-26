Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице певицы в Instagram.

"Друзья, так как по Сети пошли вбросы о том, что "кто-то что-то видел" и так далее, по просьбе Поли делаем здесь для вас заявление: "Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки", – гласит сообщение под последней фотографией в профиле.

По словам певицы, она не жалеет о трех годах семейной жизни. При этом Пелагея выразила надежду на то, что они с бывшим мужем смогут поддерживать дружеские отношения ради дочери.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь. По информации ряда СМИ, причиной развода якобы стала измена мужчины.

