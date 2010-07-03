Американка подала в суд на бывшего, который случайно позвонил ей во время секса с мужчиной

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Жительница Нашвилла (США, штат Теннесси) подала в суд на мужчину, с которым она встречалась предыдущие 4 года за то, что он случайно позвонил ей во время секса с другим мужчиной. Сумма иска составляет миллион долларов. Позже американка узнала, что больна неизлечимым заболеванием, передающимся половым путем. Об этом сообщает Scoop Nashville.

Женщина рассказала, что со своим молодым человеком она познакомилась в 2010 году. Их отношения продолжались с 2014 по 2018 год. По ее словам, она была уверена, что ее партнер гетеросексуал и моногамен.

Однако в апреле 2018 года он позвонил ей – это был случайный звонок. В тот момент ее бойфренд был с другим мужчиной, рассказала американка в суде. Она отметила, что звонок длился полтора часа, и за это время ей стало ясно, что она является свидетельницей измены себе.

Позже она решила поговорить со своим тогда еще действующим бойфрендом о том, что ненамеренно подслушала его связь с другим мужчиной. Женщина была напугана и сдала анализы, в итоге выяснилось, что у нее неизлечимый вирус простого герпеса второго типа.

Женщина отметила, что ранее сдавала аналогичные тесты, однако результаты были отрицательными, а других половых партнеров у нее на тот момент не было. Пострадавшая подала на бывшего парня в суд за причинение морального и физического вреда.