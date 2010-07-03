Психолог назвала явные признаки измены

16 сентября, 20:13
16 сентября, 20:13
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Фото: depositphotos/AndreyPopov
В соцсети Twitter под хэштегом #CluesTheyAreCheating прошла интернет-акция, в ходе которой пользователи называли наиболее часто встречающиеся признаки измены партнера – это, например, изменения в питании и смена музыкальных предпочтений. В беседе с ИА "НСН" психолог Светлана Бояринова рассказала, на что обратить внимание при появлении подозрений в неверности.
"Есть измены, которые происходят в других городах. Тогда учащаются командировки, отъезды, появляются проблемы у родителей или друзей – в общем, это ознаменовывается частыми отлучками партнера", – отметила эксперт.
Она добавила, что многие люди, наоборот, пытаются как-то "компенсировать" измену, чувствуя вину за содеянное, и делают близким больше подарков. Среди прочих признаков – проявление необоснованной злости и резкое повышение внимания к собственной внешности.
При этом Бояринова подчеркнула, что перемены в поведении отследить получается далеко не всегда в силу индивидуальных особенностей характера.
Ранее психиатры дали советы родителям относительного того, как распознать в ребенке появившиеся у него мысли о самоубийстве. Насторожиться стоит, если у подростка изменился распорядок дня, а также если он постоянно выглядит усталым. Кроме того, имеет смысл проследить, не начал ли ребенок пить и курить, не потерял ли он интерес к тому, что ему обычно нравилось.
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