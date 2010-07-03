Психиатр объяснил, почему дети боятся Пиковую даму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт назвал детские страхи темноты и высоты естественными.
"Это от нашего древнего происхождения. Страхи эволюционно необходимы", – цитирует ИА "НСН" заведующего отделом медицинской психологии РАМН Сергея Ениколопова.
Ранее сообщалось, что, согласно опросу, почти половина респондентов (40 процентов) считает своим главным детским страхом темноту. Высоты опасались 17 процентов опрошенных, насекомых – 15 процентов, монстров – 15 процентов. Еще семь процентов неожиданно заявили, что ужас у них вызывала Пиковая дама.
"Пиковая дама" – влияние масс-медиа в широком проявлении, от времен Пушкина до наших дней. Пушкин – наше все", – объяснил психиатр.
Ранее СМИ рассказывали, как мальчику из Курской области помогали избавиться от страха темноты. Родители девятилетнего ребенка решили избавить его от фобии народным методом. По дагестанскому поверью, уход за осликом помогает победить фобию. Специально из Махачкалы под Курск была отправлена двухмесячная ослица.
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