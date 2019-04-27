Старые недобрые сказки: нужны ли они современным детям

Мало кто из нас мог подумать, что сказки, которые мы читали в детстве, станут яблоком раздора для современных взрослых. Жестокие, сексистские – как только ни клеймят их. Стоит ли ограждать наших детей от ставших классикой детской литературы сказок, размышляет журналист и мама четверых детей Анна Кудрявская-Панина.

Из Испании на этой неделе пришла новость: "Сказку "Красная шапочка" назвали сексистской". Каждый раз читая подобное, я лишь глубоко вздыхаю. Потому что я уже даже не знаю, как к этому относиться. Тема "неправильных" детских сказок/книжек то и дело в течение последних нескольких лет поднимается не только в СМИ, но и обсуждается на "мамских" форумах. И каждый раз глядя на аргументы, я чувствую себя обезьяной из анекдота: "А мне что, разорваться что ли?". Потому что в целом позиция противников жестокости, сексизма и харрасмента, сторонников феминизма и вообще любого равноправия мне как современному человеку очень близка, а их аргументация относительно старых добрых или точнее уже не таких добрых, как казалось раньше, сказок довольно убедительна. Но...

Первое и главное – для меня как для филолога и читателя книги делятся на хорошие и плохие исключительно по литературным признакам. А не по идеологическим. По ним они мне могут нравиться или нет, быть близки или совершенно чужды, интересны или нет. Во-вторых, я категорически против навешивания ярлыков, в том числе на литературные произведения. В-третьих, я категорически против запретов. И уж тем более изъятия или уничтожения книг (условимся, что речь не идет об экстремистской литературе или любой другой противозаконной). Уж если и изымать что-то (как поступили в Испании с "Красной шапочкой"), так небрежно сляпанные современные детские якобы книжки, напичканные кондовым канцеляритом или рифмованными экзерсисами неизвестных графоманов. Такого добра, увы, сейчас в избытке в продукции любого издательства. Яркая обложка, хорошие иллюстрации, а текстовая начинка... как будто пятиклассник-троечник в авторах. Если книжка переводная – еще хуже: в лучшем случае будет текст-калька, а не литературный перевод. Одним словом, беда.

Что можем предложить мы современным детям, отказавшись от классики сказочного жанра? Достойная ли это будет замена? Что она будет формировать, кроме плохого литературного вкуса и отсутствия чувства языка? Возможно, в ней будут учтены все прогрессивные ценности современного человечества, но хорошие ли это будут книги с точки зрения литературной?

И уже сейчас выросло поколение, воспитанное на книжной штамповке, которое в большинстве своем этого не замечает. Что написано плохо, топорно, неграмотно. И это поколение уже растит собственных детей. И на откровенно плохую детскую литературу тоже есть спрос и вполне неплохой. И как ответить на вопрос: "Это современная литература определяет и формирует наш вкус или наш литературный вкус определяет предложение?". Я не знаю.

Хороших современных детских авторов очень мало. И часто родители отдают справедливое предпочтение книжкам и сказкам, проверенным десятилетиями и столетиями.

А потом мы читаем новости, что это плохие-плохие сказки.

Первая реакция: ну что за бред?! Вторая, впрочем, такая же. А вот третья... Дело в том, что все, в чем обвиняют старые сказки, неважно, народные или сказочников-классиков – это правда. (Тема эта вообще не для короткого публицистического текста, а тянет как минимум на небольшой литературоведческий научный труд, а как максимум – на диссертацию). Нет, я конечно не буду делать литературно-идеологический анализ старых сказок. Но в них действительно есть и жестокость, и неуважительное отношение (мягко скажем) к женщине, и много всего того, чему не место в современном мире.

Русские народные сказки странны и страшны, ужас-ужас какой-то, сплошной каннибализм – вечно кто-то кого-то ест – и пропаганда насилия. Всякие там "Золушки" и "Белоснежки" – сплошной сексизм и антифем. И вообще, вся эта древняя дребедень формирует у детей ложные и извращенные представления о роли женщины в современном мире, о ее предназначении. Что это вообще такое: домашнее рабство равно норме, а чтоб стать счастливой, надо непременно выйти замуж и обязательно за принца, как Золушка?! А что за некрофилия в "Белоснежке", когда принц влюбляется в труп и таскает гроб за собой?! Такие и примерно такие, и множество других обвинений можно услышать в адрес известнейших сказок. Вот теперь и в "Красной шапочке" сексизм.

Жаль только, что из новости я так и не узнала, в чем конкретно проблему видят испанские родители, кроме того, что "традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы". Но по такой логике детям вообще нельзя читать книги, написанные до 2000 года как минимум. Потому что литература всегда отражение того времени, в котором она создавалась или о котором она говорит, реалий, представлений о жизни, мифов и страхов, суеверий и фантазий, бытовавших в то время. И, конечно, идеологии.

Пользователи одного из развлекательных ресурсов новость про "Красную шапочку", кстати, сразу же высмеяли: "Да вообще там оскорбляют мужской пол, Красная Шапка манипулирует волком и охотником для достижения своих личных интересов" – "А с чего вы взяли, что волк и охотник – мужчины? Вы сексист!"

Я все же убеждена, что сексистами, абьюзерами и насильниками вырастают не под воздействием старых сказок, а совсем других факторов. И что виктимность и пассивность формируют тоже не они, как и в целом отношение к жизни. Если бы роль их была настолько велика, как некоторые представляют (а иначе зачем запрещать, изымать и так далее), то сейчас тех, кто выступает против идейно неправильной детской литературы, попросту не было бы, ведь они тоже в детстве читали эти же книги.

Книги разного времени, основанные на разных жизненных ценностях и разных позициях, дают возможность человеку самому искать свое место в мире и свое отношение к миру, а не просто перенимать знания родителей. Не впитывание односторонней позиции, в правильности которой вы уверены, нужно для развития. Только узнавая о существовании множества разных явлений, образов жизни, точек зрения, манер поведения, в том числе и неприемлемых, ребенок сможет сформировать свое мировоззрение и жизненные ценности, конечно, в контакте с родными и остальным окружением.

Вы вообще помните, про что на самом деле сказка о Чиполлино? Помните, что и чему противопоставлял Джанни Родари? А теперь признайтесь, вы в детстве видели эту составляющую? Чувствовали ее? Это как-то повлияло на вас как на личность? Или вы учились, читая ее, сочувствовать бедным? И не терпеть несправедливость?

А Незнайка – отъявленный хулиган и антигерой. Это нормально – читать про него малышам? Ведь они будут брать с него пример. Кстати, и в этой сказке полно советского идеологического подтекста. Значит, в топку?!

Конечно, именно родители до определенного возраста формируют картину мира ребенка, именно они читают первые книги, именно от них зависит, какие сказки узнает их малыш. И никто не заставляет читать детям то, от чего у вас самих мороз по коже, или то, что претит вам по иным соображениям.

Какие-то сказки детям просто не по возрасту и надо ждать, когда они подрастут. Какие-то не понравятся им самим, возможно, как раз те самые, от которых вы сами в детстве приходили в восторг. И это нормально.

Кстати, ту самую "Красную шапочку" бдительные испанские родители изъяли из библиотек только для детей до шести лет. Потом, как они считают, дети сами смогут разобраться и найти сексистский подтекст.

Я в детстве не очень любила русские народные сказки. Мне было скучно: одни и те же заходы, заезженные сюжеты, которыми моих ровесников просто перекормили. Но обожала страшные сказки, которые шли отдельным блоком в конце сборника. А еще зачитала до дыр книжку с адыгейскими сказками, не знаю, как и почему оказавшуюся в родительской библиотеке. Совсем другая мифология, неизвестный и потому интересный быт, непривычные чудовища и злодеи. Одним словом, восторг!

То же самое "золушки" и им подобные, все эти сюжеты с балами, принцами, феями-крестными, роскошными платьями и прочими атрибутами красивой жизни в моем детстве, пришедшемся на расцвет эпохи развитого социализма с ужасными "простыми" колготками, пузырящимися на коленях, панталонами, рейтузами и бесформенными платьями серо-буро-малинового цвета, казались именно что сказкой: то есть тем, чего в моей жизни не может быть, потому то не может быть никогда.

И мне, если честно, странно слышать, о каком-то пагубном влиянии этих сказок на девочек. Желание "выйти замуж за принца", отношение к женщине из серии Kinder, Küche, Kirche ("дети, кухня, церковь" – как все, что ей нужно и где ей и место) формируется не сказками, а реальными людьми и реальной жизнью. И в огромной степени каждодневной жизнью реальных взрослых рядом с ним.

Я уверена, что нельзя примерять на детей взрослые мерки. Дети делают совсем иные выводы, потому что они устроены иначе. Возможно, гораздо лучше, чем взрослые. Ребенок, прочитав "Волшебника Изумрудного города", не делает вывод, что надо идти убивать злобных старух. Наличие людоеда в сказке не сформирует у него представление о каннибализме как о норме.

Для меня "идеологически неверные" сказки (а это, как мы понимаем, примерно все, что было написано до конца ХХ века) – это отличный повод не для запретов, а для разговора с ребенком, который поможет понять, что он в итоге вынес из этого чтения, и ответить на его вопросы.

А еще уверена в том, что если лишить его возможности читать классику детской литературы, он вполне способен вырасти в однобокую и ограниченную рамками исключительно современных представлений личность.