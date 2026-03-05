Reuters: дипломаты в Эр-Рияде должны оставаться в укрытиях из-за возможной угрозы

Фото: Getty Images/picture alliance/Bernd von Jutrczenka

Дипломатам и сотрудникам посольств в Дипломатическом квартале Эр-Рияда предписано оставаться в укрытиях из-за возможной угрозы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Пресс-служба правительства Саудовской Аравии пока не прокомментировала информацию. В то же время собеседники СМИ утверждают, что ворота Дипломатического квартала закрыты.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

5 марта МВД Катара приняло решение временно эвакуировать граждан, которые проживают рядом с посольством Соединенных Штатов в Дохе. Для всех вынужденно покинувших квартиры предусмотрено выделение альтернативного жилья.