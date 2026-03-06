Мужчину задержали за повреждение инсталляции в парке "Солнце Москвы"

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники отдела полиции по обслуживанию ВДНХ задержали 28-летнего мужчину, который повредил инсталляцию на территории парка "Солнце Москвы". Об этом сообщила столичная полиция в мессенджере MAX.

По данным ведомства, двое мужчин нанесли удары по красному знаку из стеклянной руны и разбили одну из букв конструкции университета.

Правоохранители установили личность одного из злоумышленников благодаря камерам видеонаблюдения и возбудили уголовное дело по факту вандализма. Поиски второго участника инцидента продолжаются.

Ранее в вестибюле станции метро "Площадь Ильича" между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес руками и ногами удары по голове и туловищу оппонента, а затем скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в медучреждении.

Спустя время нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека, и отправили в СИЗО.