График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 09:36

Происшествия

Мужчину задержали за повреждение инсталляции в парке "Солнце Москвы"

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники отдела полиции по обслуживанию ВДНХ задержали 28-летнего мужчину, который повредил инсталляцию на территории парка "Солнце Москвы". Об этом сообщила столичная полиция в мессенджере MAX.

По данным ведомства, двое мужчин нанесли удары по красному знаку из стеклянной руны и разбили одну из букв конструкции университета.

Правоохранители установили личность одного из злоумышленников благодаря камерам видеонаблюдения и возбудили уголовное дело по факту вандализма. Поиски второго участника инцидента продолжаются.

Ранее в вестибюле станции метро "Площадь Ильича" между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес руками и ногами удары по голове и туловищу оппонента, а затем скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в медучреждении.

Спустя время нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека, и отправили в СИЗО.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика