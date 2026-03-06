График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 16:43

В мире

В Китае предложили ограничить просмотр коротких видео в ночное время

Фото: 123RF.com/zyabich

В КНР следует усилить контроль за платформами коротких видео, чтобы те ограничили возможность просмотра в ночное время. С такой инициативой выступил декан факультета пищевых и биотехнологий Сычуаньского профессионально-технического института Тан Лицзюнь, сообщает газета China Youth Daily.

По данным журналистов, в конце 2024 года число пользователей таких платформ в Китае достигло 1,04 миллиарда человек. Как уточнил Тан, время с 01:00 до 05:00 является очень важным для физиологического отдыха, однако многие пользователи в это время продолжают смотреть видео.

Это сильно сокращает время сна и может приводить к снижению иммунитета, повышению тревожности и эмоциональным проблемам. Эксперт уверен, что запущенные ранее механизмы защиты от зависимости от видео в ночное время все еще не столь эффективны.

В связи с этим необходимо предусмотреть принудительный выход из системы либо оставить минимальный функционал приложений для аккаунтов несовершеннолетних граждан, подчеркнул Лицзюнь. Для взрослых, по его мнению, можно было бы ввести уведомление с предложением отдохнуть. Также предлагается ограничить автоматическое проигрывание и снизить частоту обновления контента.

Журналисты указали, что это предложение вызвало широкое обсуждение среди пользователей Сети. При этом многие участники дискуссий поддержали эту инициативу.

Ранее эксперты рассказывали, что для снижения зависимости от постоянного скроллинга в социальных сетях, стоит начать с осознания проблемы, так как чрезмерное погружение в ленту – это бесполезная трата времени. Также специалисты посоветовали начать ограничивать себя по времени пребывания в ленте.

