Дмитриев заявил, что западные санкции оказались пагубными для мировой экономики

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Смягчение ограничений против российской нефти стало предметом переговоров между Россией и США. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул, что текущая санкционная политика Запада наносит ущерб не столько России, сколько глобальной экономике в целом.

По его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном активизировался после высказываний главы Минфина США Скотта Бессента о потенциальном пересмотре санкционного режима.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов заявил, что Белый дом может пойти на дальнейшее ослабление ограничений в отношении российского энергетического сектора. Это связано со стремлением Вашингтона снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.