Более 28 тыс пассажиров прилетели в РФ с Ближнего Востока с начала недели

Фото: ТАСС/EPA/MADE NAGI

Авиакомпании перевезли в РФ из стран Ближнего Востока 28,6 тысячи пассажиров на 139 рейсах с начала недели. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

Ведомство уточнило, что 7 марта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана планируется вернуть 9,2 тысячи туристов. Для этого перевозчики выполнят 43 рейса. График по перевозке коммерческими рейсами был сформирован до 10 марта включительно.

Минтранс указал, что ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта.

"Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в контакте с авиационными властями ближневосточных государств и координируют работу российских и иностранных авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. Республика в ответ атаковала израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с последними событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

