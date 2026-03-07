Захарова назвала тему ядерной энергетики частью политических манипуляций

Фото: mid.ru

Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций. Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что эти вопросы всегда были фактором международных отношений, но с точки зрения того, как обезопасить человечество. В данный момент, считает дипломат, ядерная проблематика используется западными странами не в контексте повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.

"Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", – добавила собеседница агентства.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что возможность проведения контактов между странами "ядерной пятерки" находится на стадии обсуждения. В это неформальное объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, которые обладают ядерным оружием. Изучается формат встречи на экспертном или рабочем уровне.