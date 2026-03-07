График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 15:14

Политика

Захарова назвала тему ядерной энергетики частью политических манипуляций

Фото: mid.ru

Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций. Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что эти вопросы всегда были фактором международных отношений, но с точки зрения того, как обезопасить человечество. В данный момент, считает дипломат, ядерная проблематика используется западными странами не в контексте повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.

"Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", – добавила собеседница агентства.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что возможность проведения контактов между странами "ядерной пятерки" находится на стадии обсуждения. В это неформальное объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, которые обладают ядерным оружием. Изучается формат встречи на экспертном или рабочем уровне.

"Мослекторий": Владимир Петров – об атомной энергетике

Читайте также


политика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика