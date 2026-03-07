Цикл встреч с актерами и режиссерами пройдет в кинопарке "Москино" 8 марта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Цикл творческих встреч с известными актерами и режиссерами пройдет в кинопарке "Москино". Гости смогут узнать об их опыте и взять автографы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году в кинопарке прошли мастер-классы и встречи с продюсерами Наталией Клибановой и Сергеем Маевским, актерами Львом Зулькарнаевым и Антоном Шагиным, режиссером Сергеем Коротаевым, а также художниками по гриму, художниками-постановщиками и другими специалистами", – говорится в сообщении.

8 марта на площадке "Театр Гонзаки" актер Павел Деревянко проведет творческий вечер. Мероприятие пройдет с 16:00 до 17:30. Модератором встречи станет обладатель премий "Радиомания" за лучшее ток‑шоу года и "Театрал" Вадим Верник.

"Я очень рад, что первым актером, который станет участником нашего проекта, будет Павел Деревянко. Мы с ним давно знакомы, еще с момента, когда он только окончил актерский факультет ГИТИСа, поэтому у нас очень доверительные отношения", – сказал он.

Между тем ВДНХ приглашает горожан посетить праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Особенностью программы станет бесплатный вход в некоторые музеи для девушек с именем Клара и Роза. В частности, они смогут пройти в павильон "Космос", интерактивный музейный комплекс "Буран", а также музей "Слово".

