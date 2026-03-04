Форма поиска по сайту

04 марта, 11:05

Культура

Сергунина: около 220 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы к 8 Марта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Около 220 мероприятий в культурных учреждениях Москвы в честь Международного женского дня можно будет посетить с 5 по 9 марта. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, запланированы увлекательные экскурсии, лекции о женщинах-ученых и кинопоказы. Чтобы попасть на некоторые мероприятия, необходимо заранее зарегистрироваться. Больше информации можно найти на сайтах площадок.

Всем женщинам 8 марта подарят цветы в усадьбе Воронцово, саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино" и "Красная Пресня", а также в Лианозовском, Измайловском и Таганском парках.

В библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина 6 марта можно будет услышать арии из опер и оперетт, а также романсы. Кроме того, там исполнят произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других великих композиторов.

Также в этот день для посетителей культурного центра "Зеленоград" подготовили творческие, танцевальные и вокальные номера.

Кроме того, 6 марта в многофункциональном зале "Горький Холл" в Киностудии Горького можно будет увидеть снятый 60 лет назад популярный советский фильм "Женщины". А перед показом зрителям расскажут об истории его создания.

8 марта всех желающих ждет увлекательная программа в Государственном музее обороны Москвы. Там подготовили мастер-классы для юных посетителей, викторины о женщинах-героях – участницах Великой Отечественной войны. Также запланирован показ кинокартины "Женя, Женечка и "катюша".

В Международный женский день посетителям Музея космонавтики расскажут о вкладе женщин в исследование космоса и предложат поучаствовать в квесте. А Музей Москвы подготовил цикл лекций "Знаменитые москвички: благотворительность, предпринимательство, киноискусство".

В Галерее Ильи Глазунова 8 марта гости смогут больше узнать о женских образах, созданных знаменитыми художниками.

Также несколько событий пройдут в этот день на ВДНХ. Гости смогут посетить экскурсию по территории, где им расскажут о прообразах скульптур девушек у фонтана "Дружба народов". А в Музее славянской письменности "Слово" они узнают о том, как женщины повлияли на распространение грамотности.

В музее "Атом" пройдет большой фестиваль для всех горожан. Там запланированы экскурсии с рассказом о женщинах-ученых в атомной области, концерт и лабораторные исследования свойств некоторых цветов.

А на "Городской ферме" пройдут творческие занятия для детей. Там они смогут нарисовать портрет мамы или смастерить открытку с аппликацией.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе 8 марта сделает вход для женщин бесплатным. Для посетителей подготовили интересные экскурсии, мастер-классы, викторину, концерты и кинопоказ. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация, присоединиться могут все желающие.

Москвички рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

культурагород

