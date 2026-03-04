Юрист Мусаелян: за генерацию фото с известными людьми с помощью ИИ грозит тюрьма

Фото: depositphotos/mne_len

Распространение изображений известных людей, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в некоторых случаях может грозить уголовной ответственностью. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал патентный поверенный, юрист Карен Мусаелян.

По его словам, сама по себе генерация изображения знаменитости не является преступлением. К ответственности могут привлечь, когда такие материалы распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку на изображении.

"Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие состава преступления, который отличается в зависимости от совершенного деяния. К таковым может относиться статья 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), статья 128.1 УК РФ ("Клевета"), статья 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти")", – сказал специалист.

Он отметил, что чаще всего с ИИ-контентом сталкиваются именно публичные люди. Нередко они относятся к этому спокойно, воспринимая подобные изображения как дополнительное внимание и бесплатную рекламу. Однако бывают и обратные ситуации – когда человека начинают травить. Если сгенерированный и распространенный материал порочит честь и достоинство, не исключено уголовное преследование.

В качестве примера юрист привел премьер-министра Италии Джорджу Мелони. В 2024 году в Сети появились порнографические материалы с ее лицом, сгенерированные с помощью ИИ. Авторов тогда нашли и привлекли к уголовной ответственности.

Также Мусаелян отметил, что загрузка фотографии человека в нейросеть для генерации контента может нарушать его права в двух случаях. Во-первых, если изображение является основным объектом использования, и человека легко опознать. Во-вторых, если ситуация не подпадает под законные исключения (например, использование в государственных или общественных интересах).

Отдельно юрист подчеркнул, что публикация человеком своего фото в открытом доступе не подразумевает согласия на ее обработку с помощью ИИ.

Максимальное наказание по соответствующим статьям УК может достигать до 6 лет лишения свободы, добавил юрист.

Ранее сценаристов сериала "Очень странные дела" братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании ИИ при работе над финальным сезоном проекта.

Подозрения у поклонников возникли после выхода документального фильма о создании финала сериала. На одном из кадров они заметили экран ноутбука Дафферов, на котором были открыты три вкладки с ChatGPT – чат-бота на базе ИИ.