Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 14:33

Общество
Главная / Новости /

Юрист Мусаелян: за генерацию фото с известными людьми с помощью ИИ грозит тюрьма

Юрист рассказал, что грозит за генерацию фото знаменитостей с помощью ИИ

Фото: depositphotos/mne_len

Распространение изображений известных людей, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в некоторых случаях может грозить уголовной ответственностью. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал патентный поверенный, юрист Карен Мусаелян.

По его словам, сама по себе генерация изображения знаменитости не является преступлением. К ответственности могут привлечь, когда такие материалы распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку на изображении.

"Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие состава преступления, который отличается в зависимости от совершенного деяния. К таковым может относиться статья 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), статья 128.1 УК РФ ("Клевета"), статья 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти")", – сказал специалист.

Он отметил, что чаще всего с ИИ-контентом сталкиваются именно публичные люди. Нередко они относятся к этому спокойно, воспринимая подобные изображения как дополнительное внимание и бесплатную рекламу. Однако бывают и обратные ситуации – когда человека начинают травить. Если сгенерированный и распространенный материал порочит честь и достоинство, не исключено уголовное преследование.

В качестве примера юрист привел премьер-министра Италии Джорджу Мелони. В 2024 году в Сети появились порнографические материалы с ее лицом, сгенерированные с помощью ИИ. Авторов тогда нашли и привлекли к уголовной ответственности.

Также Мусаелян отметил, что загрузка фотографии человека в нейросеть для генерации контента может нарушать его права в двух случаях. Во-первых, если изображение является основным объектом использования, и человека легко опознать. Во-вторых, если ситуация не подпадает под законные исключения (например, использование в государственных или общественных интересах).

Отдельно юрист подчеркнул, что публикация человеком своего фото в открытом доступе не подразумевает согласия на ее обработку с помощью ИИ.

Максимальное наказание по соответствующим статьям УК может достигать до 6 лет лишения свободы, добавил юрист.

Ранее сценаристов сериала "Очень странные дела" братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании ИИ при работе над финальным сезоном проекта.

Подозрения у поклонников возникли после выхода документального фильма о создании финала сериала. На одном из кадров они заметили экран ноутбука Дафферов, на котором были открыты три вкладки с ChatGPT – чат-бота на базе ИИ.

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика