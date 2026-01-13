Форма поиска по сайту

13 января, 16:56

Культура

Фанаты "Очень странных дел" обвинили сценаристов сериала в использовании ИИ

Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссеры – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

Сценаристов сериала "Очень странные дела" братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании искусственного интеллекта (ИИ) при работе над финальным сезоном проекта, пишет Forbes.

Подозрения у поклонников возникли после выхода документального фильма о создании финала "Очень странных дел". На одном из кадров фанаты заметили экран ноутбука Дафферов, на котором были открыты три вкладки с ChatGPT – чат-бота на базе ИИ.

Ранее пользователи портала Reddit обнаружили деталь, раскрывающую ключевой сюжетный поворот сериала "Одна из многих" (Pluribus), в сервисе Google Earth. Фанаты с помощью "исторических спутниковых снимков" нашли декорации для шоу у Альбукерке и отследили процесс их строительства.

Модераторы Reddit, в свою очередь, предупредили пользователей о спойлерах и настоятельно рекомендовали не изучать это место на картах до просмотра 7-го эпизода 1-го сезона.

