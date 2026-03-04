Форма поиска по сайту

04 марта, 15:20

Город

В Москве в 2025 году реализовали 47 масштабных инвестпроектов

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В 2025 году в столице завершили реализацию 47 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на общей площади около 140 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В городе появилось 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, 7 зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения. Для этих целей инвесторам выделили более 139,5 гектара земли во всех 12 административных округах", – отметил Ефимов.

По его словам, это способствует сбалансированному развитию столицы и соответствует концепции "15-минутного города".

Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в 2025 году ведущей сферой МаИП стал промышленный сектор. В частности, в Западном округе начал работу пищевой технопарк "Рябиновая, 44" площадью почти 15 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в ТиНАО ввели в эксплуатацию роботизированное предприятие "КИТ–МонАрх" по производству модулей для сборки домов площадью более 128 тысяч квадратных метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Молжаниновском районе реализуется проект промышленного технопарка площадью около 38 тысяч квадратных метров. Для его строительства в 2023 году был заключен договор аренды участка площадью 3,4 гектара сроком на 5 лет на льготных условиях.

Отдельное внимание уделяется социальной инфраструктуре. Например, для строительства школы на 800 мест и детского сада на 150 воспитанников город предоставил 2,1 гектара земли на Дмитровском шоссе. После завершения работ объекты будут переданы в систему столичного образования.

В рамках МаИП также продолжается развитие высокотехнологичных производств. В прошлом году была построена новая верфь, являющаяся одной из самых современных в России среди предприятий, выпускающих электрические суда.

Кроме того, проекты реализуются в общественно-деловой сфере. В районе Нагатинского Затона на проспекте Андропова завершено строительство делового квартала.

Комплекс возводили в две очереди. Сначала были сданы два корпуса общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, затем еще четыре площадью 14,3 тысячи квадратных метров. Помимо офисов, в данном районе также разместили магазины, кафе и галерею современного искусства.

Вместе с тем за 2025 год инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора. Благодаря этому застройщики возводят и передают различные объекты столичным властям. Также такие договоры позволяют обеспечивать жилую застройку нужным количеством социальных объектов и мест приложения труда.

