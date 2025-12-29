Москва выделила 80 участков для реализации масштабных инвестпроектов в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в 2025 году выделила инвесторам 80 земельных участков общей площадью более 200 гектаров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"МаИП является одним из ключевых инструментов для развития Москвы. С момента запуска данного механизма в 2016 году эта форма сотрудничества между городом и бизнесом позволяет эффективно создавать современную инфраструктуру и новые рабочие места", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Он отметил, что предоставленные в 2025 году участки находятся во всех административных округах Москвы, благодаря чему город будет развиваться сбалансированно. На их месте появятся спортивные, социальные, производственные и общественно-деловые объекты.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что благодаря выделенным участкам в столице будут построены производства в том числе медицинских изделий, автомобильного оборудования, спецтехники, электроники, строительных элементов.

Чтобы получить статус МаИП, инвестор должен представить проект, который будет направлен на улучшение инфраструктуры города. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что город регулярно совершенствует механизм масштабных инвестиционных проектов. С 2022 года у инвесторов есть возможность получить землю за 1 рубль в год. Сейчас действуют около 50 подобных договоров.

Всего на данный момент в столице реализуют свыше 360 проектов на участках, общая площадь которых составляет примерно 800 гектаров. Более 100 из них – промышленные МаИП, 70 – многофункциональные комплексы. Также это проекты социальных учреждений, объектов транспортно-дорожной инфраструктуры и культуры.

В районе Савелки строится технопарк. В 2022 году инвестор получил примерно 4,5 гектара земли за 1 рубль в год. В итоге должен появиться объект промышленно-строительного комплекса в Зеленограде. Там разместят производственный комплекс, парковку, контрольно-пропускной пункт. Появится и благоустроенная зона для отдыха.

В 4 районах на западе Москвы на участках площадью 8,67 гектара реализуют 7 проектов в сфере образования. Там возведут детские сады, школы, центр дополнительного образования.

Ранее стало известно, что с 2011 года в столице построили почти 4 тысячи объектов нежилой недвижимости за счет Адресной инвестиционной программы и инвесторов. Общая площадь объектов составляет более 49,6 миллиона квадратных метров.

Среди 1,2 тысячи зданий – детские сады, школы, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы, а также культурно-просветительские объекты.

