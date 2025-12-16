Завод по производству автоклавного газобетона возвели в Савелках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завод по производству автоклавного газобетона возвели в районе Савелки Зеленоградского административного округа столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству автоклавного газобетона в районе Савелки город в 2022 году выделил около 4,5 гектара земли", – отметил вице-мэр.

Инвестор построил на участке административные и бытовые помещения, производственные цеха, лабораторию, медпункт, организовал зоны для хранения сырья и готовой продукции. Всего на новом предприятии смогут трудиться свыше 100 человек. Общая площадь участков, выданных инвестору, составила 17 гектаров.

"Все земельные участки переданы в аренду по льготной ставке 1 рубль в год", – добавил Ефимов.

Новый производственный объект возвели не только в рамках МаИП, но и в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. По словам, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, его проектная мощность – до 450 тысяч кубометров продукции в год.

"Предприятие стало первым объектом в составе промышленного комплекса по производству строительных материалов, который объединит четыре завода общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Там появится более 800 рабочих мест", – сказал Ликсутов.

Само здание завода оформлено панелями с подсветкой, окрашенными разными оттенками серого. По словам директора проектов ГК "ФСК" Максима Рыбакова, ключевым этапом строительства предприятия стала сборка здания над уже смонтированными автоклавами.

"Следующий этап – запуск производства, которое обеспечит рабочие места и внесет вклад в развитие городского округа", – добавил Рыбаков.

Объект уже полностью готов к эксплуатации и подключен к необходимым коммуникациям. Кроме того, территория вокруг была благоустроена и озеленена, также выполнено асфальтирование. Здесь же появились парковочные места, скамейки и газон.

В настоящий момент на заводе завершают пусконаладочные работы. Все этапы строительства контролировались сотрудниками Мосгосстройнадзора. Всего за это время инспекторы комитета провели 14 проверок, по итогам которых было оформлено заключение о соответствии предприятия проектной документации.

Ранее на северо-востоке Москвы в районе Отрадное построили центр обработки данных (ЦОД). Он повысит доступность цифровых технологий для бизнеса и жителей города. Подобные дата-центры необходимы для бесперебойной работы онлайн-сервисов, которыми пользуются москвичи. Центр IXcellerate MOS3 будет хранить и обрабатывать облачные данные и комплексные решения любой степени сложности.

